بعد زيادتها.. الأسعار الجديدة لاشتراكات وتذاكر المترو والسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أمس، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو للخطوط الثلاثة.

ويرصد "الخليج 365"، أسعار تذاكر المترو بالزيادة الجديدة، على النحو التالي:

- تذكرة حتى 9 محطات بسعر 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات.

- تذكرة حتى 16 محطة بسعر 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

- تذكرة حتى 23 محطة بسعر 15 جنيها بدلا من 12 جنيها.

تذكرة حتى 39 محطة بسعر 20 جنيها بدلا من 15 جنيها.

وجاءت أسعار تذاكر المترو لكبار السن وذوي الإعاقة، على النحو التالي:

- تذكرة كبار السن حتى 9 محطات بسعر 4 جنيهات.

- تذكرة كبار السن حتى 16 محطة بسعر 5 جنيهات.

- تذكرة كبار السن حتى 23 محطة بسعر 8 جنيهات.

- تذكرة كبار السن حتى 39 محطة بسعر 10 جنيهات.

- تذكرة أصحاب الهمم بسعر 5 جنيهات.

وجاءت أسعار اشتراكات المترو الجديدة للجمهور، على النحو التالي:

- اشتراك شهري - يبدأ من 310 جنيهات وصالح لعدد 60 رحلة.

- اشتراك شهري لكبار السن من 60 لـ 70 عامًا - يبدأ من 220 جنيهًا وصالح لعدد 60 رحلة.

- اشتراك ربع سنوي - يبدأ من 835 جنيهًا وصالح لعدد 180 رحلة.

- اشتراك ربع سنوي لكبار السن من 60 لـ 70 عاما - يبدأ من 660 جنيهًا وصالح لعدد 180 رحلة.

- اشتراك ربع سنوي لذوي الهمم - يبدأ من 150 جنيهًا وصالح لعدد 180 رحلة.

- اشتراك سنوي - لخطين بسعر 4235 جنيهًا وصالح لعدد 730 رحلة.

- اشتراك سنوي - لثلاث خطوط بسعر 5335 جنيهًا وصالح لعدد 730 رحلة.

وتصل الزيادة في أسعار اشتراكات مترو الأنفاق إلى 1335 جنيهًا وذلك بالنسبة للاشتراك السنوي لـ 3 خطوط، حيث كان الاشتراك قبل الزيادة الحالية بسعر 4000 جنيه وأصبح 5335 جنيهًا بعد الزيادة متضمنا نفس عدد الرحلات.

وفي نفس السياق، بدأت هيئة السكة الحديد، أمس الخميس، في تطبيق أسعار تذاكر ركوب عدد من القطارات على خطوط السكة الحديد.

ويرصد "الخليج 365"، أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد الجديدة، على النحو التالي:

- زيادة سعر تذكرة الدرجة الأولى التالجو 50 جنيها، لتصبح 275 جنيها، بدلا من 225 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

- زيادة سعر تذكرة الدرجة الثانية التالجو 25 جنيها لتصبح 175 جنيها بدلا من 150 جنيها على خط القاهرة الإسكندرية.

- قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد استمرار صرف تذاكر الدرجة الأولى والثانية لقطارات التالجو بدون زيادة رسمية.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP ذات الدرجة الأولى والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت سعر التذكرة زيادة 12.5% والتقريب لأقرب خمس جنيهات.

- القطارات الاسبانية والفرنساوي والـ VIP الدرجة الثانية والروسي المكيف والروسي التهوية الدرجة الثالثة بأنواعها شملت زيادة 12.5% في سعر التذكرة والتقريب لأقرب خمس جنيهات.