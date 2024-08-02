توجيه مهم من محافظ الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات المحافظة ومسؤولي لجنة التظلمات بملف التصالح على مخالفات البناء بالجيزة؛ لعرض آلية عمل اللجنة، وبحث المعوقات، ووضع حلول لسرعة البت بطلبات التصالح والرد على التظلمات المقدمة من المواطنين.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، أكد "النجار"، على أن الدولة بذلت جهد مضاعف للوصول لقانون التصالح الجديد، لافتًا إلى أنه تلافي الغالبية العظمي من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح خلال تطبيق القانون القديم.

واستمع محافظ الجيزة، من مسؤولي اللجنة، إلى شرح آلية العمل وملاحظاتهم حول المنظومة، مؤكدًا على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يعد أولوية قصوى لجميع المسؤولين.

وأكد "المحافظ"، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التجاوب مع التظلمات الواردة من قبل اللجنة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم المواطنين للطلبات، موجهًا بوضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.

وتابع المهندس عادل النجار، طلبات التصالح المقدمة بجميع المراكز والمدن والأحياء والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل علي سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.