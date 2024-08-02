أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى ان وزير الداخلية الإسرائيلي أبلغ مستشارة الحكومة القضائية نيته سحب إقامة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، موضحة ان "قرار وزير الداخلية جاء في أعقاب نعي الشيخ عكرمة صبري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أثناء خطبة الجمعة بالأقصى".

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: وزير الداخلية الإسرائيلي أبلغ مستشارة الحكومة القضائية نيته سحب إقامة خطيب المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.