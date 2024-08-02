أكسيوس: إدارة بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام ردا على اغتيال هنية في طهران

افاد موقع أكسيوس، بأن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام ردا على اغتيال هنية في طهران"، لافتا الى ان "إدارة بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم إسرائيل خلال أيام ردا على اغتيال هنية في طهران".

وكشف اكسيوس أن "إدارة بايدن قلقة إزاء صعوبة حشد تحالف من الدول نفسها التي ساعدت إسرائيل في صد هجوم ايران السابق".