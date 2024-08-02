وجّه قائد الحرس الثوري حسين سلامي سالة الى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أن "على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب انتقام المقاومة".

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحرس الثوري في رسالة لنصر الله: على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب انتقام المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.