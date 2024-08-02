النشرة: تحليق متواصل لطائرة استطلاع تجسسية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعh

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن "تحليق متواصل لطائرة استطلاع تجسسية اسرائيلية منذ اكثر من ساعتين فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء مرتفعات حرمون المشرفة على سهل البقاع".

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