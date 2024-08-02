"حزب الله": استهدفنا موقع بياض بليدا وموقع المرج ‏بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف ‌‏المدفعية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:40 من ظهر ‌‏يوم الجمعة 2-8-2024 موقع بياض بليدا بقذائف ‌‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر ‌‏يوم الجمعة 2-8-2024 موقع المرج ‏بالأسلحة ‌‏الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏