الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لخدمات الإنترنت

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الصين إلى الفضاء

كانت الصين أطلقت نهاية العام الماضي، صاروخًا حاملًا من طراز "لونغ مارش-2 دي"، حاملًا قمرًا صناعيًا للاستشعار عن بُعد إلى الفضاء.

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين بنجاح قمرًا صناعيًا جديدًا لخدمات الإنترنت إلى المدار الأرضي المرتفع وذلك عبر مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد.وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن القمر الصناعي تم إطلاقه على متن صاروخ حامل.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الصاروخ الحامل انطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد، وأرسل القمر الصناعي "ياوقان-39" إلى المدار المحدد له مسبقًا.



وأضافت أن عملية الإطلاق تُعد المهمة رقم 500 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".