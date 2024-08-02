بدء وصول المشاركين في مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مكة المكرمة

بدأ وصول أولى طلائع المشاركين في مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية التاسع في دول العالم الإسلامي ومجلسه التنفيذي، صباح اليوم الجمعة.

وتنظم المؤتمر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يُعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 المحرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال)، بمشاركة وزراء ومفتين ورؤساء مجالس وجامعات وجمعيات إسلامية في أكثر من 60 دولة.

من جانبهم رفع عدد من أصحاب المعالي الوزراء والفضيلة العلماء والمفتين الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهم ورعايتهم الكريمة لهذا المؤتمر العالمي والخدمات المقدمة لهم فور وصولهم للأراضي المقدسة، مثمنين دور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم قيادتها الحكيمة لجميع قضايا الإسلام والمسلمين في العالم, كما أشادوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في التنسيق المبكر لتنظيم المؤتمر وتوفير كافة الخدمات النوعية لتحقيق أهدافه المنشودة وفق رسالته السامية.