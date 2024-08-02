الكرملين يكشف هوية السجناء العائدين من الغرب "بينهم عملاء استخبارات روس"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الجمعة، عن هوية بعض السجناء العائدين في صفقة تبادل سجناء مع بعض دول الغرب.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الزوجين "مهاجران غير شرعيين" - عملاء سريون مدربون على انتحال هويات الأجانب الذين يقضون سنوات في الخارج تحت هوياتهم السرية.

وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "إن أطفال عملاء المخابرات "غير الشرعيين" الذين وصلوا أمس لم يعرفوا أنهم روس إلا بعد إقلاع الطائرة (إلى موسكو) من أنقرة".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: “قبل ذلك، لم يكونوا يعرفون أنهم روس وأنهم على علاقة ببلدنا”.

وتابع متحدث الكرملين : "ربما رأيتم أنه عندما نزل الأطفال من درجات الطائرة، لم يتحدثوا الروسية وأن بوتن استقبلهم بالإسبانية، وقال "ليلة سعيدة".

وواصل بيسكوف: " سأل الأطفال والديهم أمس عمن كان يقابلهم (في موسكو)، لم يعرفوا حتى من هو بوتن. هكذا يعمل "المهاجرون غير الشرعيين". إنهم يقدمون مثل هذه التضحيات من أجل تفانيهم في عملهم".

وأتم متحدث الكرملين: “ إن وكالات الحكومة الروسية تعمل على تحرير روس آخرين في الخارج، إن تبادل السجناء، الذي وصفه محللون مؤيدون للكرملين بأنه انتصار لموسكو، تم التفاوض عليه من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية”.

وقال بيسكوف إن بوتن شعر أنه من الضروري مقابلة العائدين شخصيًا في المطار من طائرتهم.

وقال: "لقد كان ذلك تكريمًا للأشخاص الذين يخدمون بلدهم والذين تمكنوا بعد تجارب صعبة للغاية، وبفضل العمل الجاد للعديد من الناس، من العودة إلى الوطن الأم".

ووعد بوتن العائدين بجوائز الدولة والحوار حول مستقبلهم.

وعندما سُئل عما إذا كان تبادل السجناء علامة على أن روسيا قد تكون مستعدة للتوصل إلى اتفاق تسوية بشأن أوكرانيا، قال بيسكوف إنهما موقفان مختلفان وأن العمل على حل دبلوماسي محتمل لما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا يجري على "مبادئ مختلفة".

الكرملين يكشف هوية كراسيكوف

قال الكرملين إن فاديم كراسيكوف، وهو قاتل مأجور أعادته ألمانيا في أكبر عملية تبادل أسرى بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، هو موظف في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكان يعمل في مجموعة ألفا، وحدة القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي.

أدانت محكمة ألمانية كراسيكوف بقتل مسلح شيشاني سابق في حديقة ببرلين عام 2019، وعانقه الرئيس فلاديمير بوتن بعد نزوله من الطائرة في موسكو مساء الخميس.