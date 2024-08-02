عاجل.. اليونان تغلق مجالها الجوي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اليونان أنها ستغلق مجالها الجوي في الساعة 18:00، وقالت منصة إعلامية صهيونية، إنه بعد نحو نصف ساعة ستغلق قبرص مجالها الجوي لعدة ساعات.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

الهند تعلق رحلات الطيران من وإلى إسرائيل حتى 8 أغسطس

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت شركة طيران الهند، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل حتى 8 أغسطس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقالت طيران الهند في بيان: "نظرًا للوضع المستمر في أجزاء من الشرق الأوسط، فقد علقنا تشغيل رحلاتنا المجدولة من وإلى تل أبيب عاصمة إسرائيل اعتبارًا من الآن حتى 8 أغسطس 2024".

غضب في إسرائيل بعد نعي هنية في المسجد الأقصى

أدت خطبة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى إلى غضب بين المسؤولين الإسرائيليين، بعد أن نعى الخطيب عكرمة صبري رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران، الأربعاء.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى فتح تحقيق ضد صبري، بعد نعيه هنية.

وراج خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر صبر ينعى هنية خلال خطبة الجمعة، وسط تكبيرات المصلين في المسجد الأقصى.

وفي تعليقه على ذلك، قال بن غفير على منصة "إكس": "أمر التحقيق بشبهة التحريض يقع ضمن صلاحيات النيابة العامة، لذلك بعد خطاب تحريضي خطير للشيخ عكرمة في الحرم القدسي، توجهت الشرطة للنظر في فتح تحقيق ضده".

وأضاف: "آمل أن يتصرف المدعي العام الذي يحاول فتح تحقيق ضدي بتهمة التحريض ضد سكان غزة، بنفس الحزم ضد شيخ يحرض على قتل اليهود في جبل الهيكل".

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان: "الشيخ عكرمة صبري مؤيد إرهابي يعمل من أقدس مكان للشعب اليهودي".

وتابع: "يقف عكرمة إلى جانب القاتل الجماعي إسماعيل هنية، المسؤول المباشر عن مجزرة 7 أكتوبر، الذي تلطخت يداه بالدماء".

ودعا ليبرمان "الشرطة الإسرائيلية أن تعتقل صبري اليوم بتهمة التحريض على الإرهاب، وأن تخلق رادعا داخل إسرائيل وخارجها".

وشهدت الدوحة، الجمعة، مراسم تشييع جثمان هنية، الذي قتل في طهران في ضربة نسبت إلى إسرائيل، من دون أن تعترف الأخيرة بتنفيذها.