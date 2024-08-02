كيربي: ما زلنا نفحص المعلومات الاستخبارية مع نظرائنا الإسرائيليين ونأخذ تهديدات خامنئي بجدية

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، في حديث لفوكس نيوز، انه "ما زلنا نفحص المعلومات الاستخبارية مع نظرائنا الإسرائيليين ونأخذ تهديدات المرشد الاعلى لايران علي خامنئي بجدية".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين قولهم أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وأوضحت الصحيفة الأميركية نقلا عن المسؤولين الإيرانيين أن خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وأضاف هؤلاء أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيّرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا، وأن من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير.
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