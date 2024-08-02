أشار رئيس "كاريتاس - لبنان" الأب ميشال عبود، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّه "حين ننظر إلى البطريرك اسطفان الدويهي نرى أنّه كان لديه وقت للعمل والقراءة والصلاة ولكل شيء، وهنا نلاحظ أهمية الاستثمار بالوقت".
وأوضح، في حديث له عبر قناة الـ"إم تي في"، أنّ هناك الكثير من الناس الذين يتابعون حدث تطويب البطريرك الدويهي مقارنة بمن يشارك في ساحة الصرح البطريركي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب عبود: البطريرك الدويهي كان لديه الوقت للصلاة ولكل شيء وهنا نلاحظ أهمية الاستثمار بالوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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