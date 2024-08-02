الأب عبود: البطريرك الدويهي كان لديه الوقت للصلاة ولكل شيء وهنا نلاحظ أهمية الاستثمار بالوقت

أشار رئيس "كاريتاس - لبنان" الأب ميشال عبود، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّه "حين ننظر إلى البطريرك اسطفان الدويهي نرى أنّه كان لديه وقت للعمل والقراءة والصلاة ولكل شيء، وهنا نلاحظ أهمية الاستثمار بالوقت".

وأوضح، في حديث له عبر قناة الـ"إم تي في"، أنّ هناك الكثير من الناس الذين يتابعون حدث تطويب البطريرك الدويهي مقارنة بمن يشارك في ساحة الصرح البطريركي.