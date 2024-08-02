المطران علوان: البطريرك الدويهي مثال لنا لنفعّل طاقاتنا الروحية والفكرية في بلدنا

أشار المطران خليل علوان، في حديث عبر الـ"mtv"، الى أن "الرب أراد أن يأتي تطويب البطريرك إسطفان الدويهي بهذا الظرف السيء نعيشه لنتذكر أن الرب يضع يده على هذا البلد".
وشدد علوان، على أن "البطريرك الدويهي كان من اللامعين وهذا مثال لنا لنخدم في طاقاتنا الروحية والفكرية ونقوم بتفعليها في بلدنا".
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