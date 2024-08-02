المطران طربيه: البطريرك الدويهي هو نموذج للإنتشار اللبناني لأن كان لديه قرار بالعودة الى الوطن

أشار راعي الأبرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان شربل طربيه، في حديث عبر الـ"mtv"، الى أنني "أنا اليوم كأسقف أفكر ان البطريرك أسطفان الدويهي هو نموذج للمنتشر اللبناني لأنه صنع التاريخ وكان جزءاً مهماً من تاريخ لبنان".

وشدد طربيه، على أن "الدويهي هو مرجع لكل من كتب التاريخ بعده، ونحن حين نفكر بالماضي نفكر بالإرث الذي تركه، يتأكد فعلاً لنا أنه نموذج للمنتشر"، موضحاً أن "اول صعوبة واجهها في الإنتشار هي اللغة والثقافة الجديدة لكنه لم يتراجع ولم يحبط".

وذكر أن "المهم في فكرة ابداعه بالإنتشار أنهُ عُرض عليه الكثير من المغريات وفرص العمل لأنه كان لامع جداً لكنه فضل العودة الى لبنان".

وأكد أنه "نموذج للإنتشار لأن كان لديه قرار بالعودة الى الوطن، وهذا يجب ما يتعلمه أي مغترب لبناني يعيش في الخارج".