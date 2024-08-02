الأب جورج يرق: البطريرك الدويهي كان لديه علاقة مميزة بالشبيبة وعاد من روما لتعليم أبناء طائفته

أشار المشرف العام على مكتب راعوية الشبيبة في الكنيسة المارونية الأب جورج يرق، إلى "أننا عملنا من أجل تعريف الشبيبة على البطريرك اسطفان الدويهي وما هي أهميته".

ولفت، في حديث لقناة الـ"ام تي في"، إلى أنّ "البطريرك الدويهي كان لديه علاقة مميزة بالشبيبة، وهو رفض أن يبقى في روما وعاد من أجل تعليم أبناء طائفته في اهدن".