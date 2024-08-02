أشار المشرف العام على مكتب راعوية الشبيبة في الكنيسة المارونية الأب جورج يرق، إلى "أننا عملنا من أجل تعريف الشبيبة على البطريرك اسطفان الدويهي وما هي أهميته".
ولفت، في حديث لقناة الـ"ام تي في"، إلى أنّ "البطريرك الدويهي كان لديه علاقة مميزة بالشبيبة، وهو رفض أن يبقى في روما وعاد من أجل تعليم أبناء طائفته في اهدن".
كانت هذه تفاصيل خبر الأب جورج يرق: البطريرك الدويهي كان لديه علاقة مميزة بالشبيبة وعاد من روما لتعليم أبناء طائفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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