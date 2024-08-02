فرنجية: استشهاد فؤاد شكر لن يزيد المقاومة الا عزماً وقوة والتاريخ يثبت ذلك

شدد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، على أننا "منذ أيام أجدادنا الى اليوم ونحن دائما الى جانب المقاومة ودعمنا لها غير مشروط".
ولفت فرنجية، في حديث الى "المنار" خلال مراسم التعزية برحيل القيادي العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر، الى أن "هذا ليس اول شهيد على مذبح الوطن لكنه لن يزيد المقاومة الا عزماً وقوة والتاريخ يثبت ذلك".
وأكد على أن "الحرب ستكون لمصلحة المقاومة لأن هذا خط الحق والحقيقة فقط".
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