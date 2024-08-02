رئيس الأركان الإسرائيلي: مسعدون للذهاب إلى حد قتل من يعتدي على مواطنينا

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إلى "الاستعداد للذهاب إلى حد قتل من يعتدي على مواطنينا".

ولفت إلى "أننا هاجمنا في بيروت ونحن نهاجم في غزة، وسنكون أقوياء جدًا في الدفاع، وبعد ذلك سنهاجم بقوة كبيرة. هذه الرسالة هي رسالة مهمة جدًا".