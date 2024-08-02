أشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إلى "الاستعداد للذهاب إلى حد قتل من يعتدي على مواطنينا".
ولفت إلى "أننا هاجمنا في بيروت ونحن نهاجم في غزة، وسنكون أقوياء جدًا في الدفاع، وبعد ذلك سنهاجم بقوة كبيرة. هذه الرسالة هي رسالة مهمة جدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي: مسعدون للذهاب إلى حد قتل من يعتدي على مواطنينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.