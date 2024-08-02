"نيويورك تايمز": واشنطن تستعد لإرسال مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على تهديدات إيران ووكلائها

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين، أن "واشنطن تستعد لإرسال مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على تهديدات إيران ووكلائها".

وكانت قد أفاد مسؤول في وزارة الدفاع "البنتاغون" صحيفة "واشنطن بوست"، بتمركز حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، ومدمرات في منطقة الخليج وشرق البحر المتوسط، إضافة إلى فرق الهجوم البرمائي، وأكثر من 4 آلاف جندي من مشاة البحرية والبحارة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، أعادت الولايات المتحدة "توجيه عدد من السفن الحربية المتمركزة في البحر الأحمر، التي تشن عمليات ضد الحوثيين في اليمن، إلى الخليج والمتوسط، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة".

وفي السياق، أشار موقع "أكسيوس" إلى أن "مسؤولين أميركيين أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي هنية وشكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى حالة ضغط كبير على إيران وحزب الله ووكلاء آخرين للرد بقسوة أكثر مما خططوا له".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "مسؤولين أميركيين اعترفوا سراً بأن إسرائيل هي من اغتالت هنية، الأربعاء"، مضيفةً أن "كبار مسؤولي البنتاغون والجيش ذهلوا من الاغتيال في طهران، في خطوة تجعل من الصعب على إيران ألا ترد".