صورة قبر اسماعيل هنية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تداول رواد منصة أكس صور لقبر الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث دفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل بقطر.

وظهر قبر اسماعيل هنية بسيطا متواضعا، مكون من حجرين في بداية ونهاية القبر، وبينهم كومة من التراب متساو بالأرض، مقارنة بمقابر بعض القادة والأمراء.

قبر اسماعيل هنية

قبر اسماعيل

قبر اسماعيل هنية

مراسم تشييع هنية

وصباح اليوم توافد الآلاف من المصلين إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع هنية بعد صلاة الجمعة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وشهدت جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حالة من التدافع لرفع الجنازة على أكتافهم، شرفاً وفخراً، وسط هتافات بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

وجموع كبيرة من المصلين داخل وخارج مسجد محمد بن عبدالوهاب في قطر، لوداع الشهيد إسماعيل هنية.

وظهر أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الجمعة، في جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والمقامة بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في ‎الدوحة، لا يرتدي عقال فوق شال رأسه كالمعتاد، ومن عادات العرب أن صاحب العزاء لا يرتدي العقال.

وهتف المشيعون في جنازة الشهيد القائد المجاهد إسماعيل هنية في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.

ودعت حماس ليوم غضب عارم يوم الجمعة تنديداً بجريمة اغتيال هنية ورفضاً للإبادة الجماعية في غزة.