بالصور.. جامعة المنيا تُشارك بمعرض أخبار اليوم الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

شاركت جامعة المنيا، في المعرض الذي تُنظمه مؤسسة أخبار اليوم، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، برعاية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعام الثامن على التوالي.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحفي رفعت فياض، المشرف العام علي المعرض، فعاليات المعرض والمُقام تحت شعار "أختار كُليتك..وأبني مُستقبلك"، والذي يستمر فعالياته على مدار يومين.

أوضح الدكتور عصام فرحات، أن المعرض يُعد فرصة للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المُناسبة لطلاب الثانوية العامة، وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية، والمعاهد العليا، الذين يرغبون في الالتحاق بها والكليات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم فى الدراسة، بالإضافة إلى تعريفهم بكيفية الالتحاق بها.

وأشار فرحات إلى أن جامعة المنيا قدمت خلال هذا المعرض برامجها المميزة بكلياتها، بالإضافة إلى برامج جامعة المنيا الأهلية، وضمت برامج الجامعة الحكومية أحد عشر برنامجًا : "برنامج تكنولوجيا السياحة والفنادق، بكلية السياحة والفنادق، وبرنامج الميكاترونيات والبتروكيماويات بكلية الهندسة، وبرنامج طب الأسنان المتميز، بكلية طب الأسنان، وبرنامج اللغة الأسبانية بكلية الألسن، وبرنامج معلم التربية الخاص بكلية التربية للطفولة المبكرة، وبرنامج العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بكلية التربية، وبرنامج تقنية المعلومات والحوسبة بكلية الحاسبات والمعلومات، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، والبرنامج المكثف بكلية التمريض"

كما شاركت جامعة المنيا الأهلية بسبعة برامج شملت "برنامج الطب التكاملي بكلية الطب البشري، وبرنامج طب الأسنان، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية " فارم D " والعلاج الطبيعي، وبرنامج الميكاترونيات بكلية الهندسة، وبرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان.

وأشرف على الجناح الخاص بجامعة المنيا، مصطفى محمود، مدير شئون الخريجين بشئون الطلاب المركزية بجامعة المنيا، وريم علاء الدين، أخصائي شئون الطلاب المركزية.