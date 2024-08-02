أولمبياد باريس 2024.. العثور على قنبلة في محيط ستاد فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

عثرت الشرطة الفرنسية على "جسم مشبوه"، يشتبه بأنه قنبلة في محيط ستاد باريس حسبما أعلنت صحيفة بيلد الألمانية.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن الأجهزة الأمنية في فرنسا طوقت المنطقة المحيطة بمحطة قطار بورت دو باريس في سان دوني، بينما ينتظر رجال الشرطة وصول فرقة متخصصة في المتفجرات، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد.

وفي ذات السياق، تم إغلاق المحطة الواقعة بالقرب من ستاد فرنسا، حيث تم استضافة الألعاب الأولمبية، وسط التهديد.

وبحسب ما ورد كان الملعب خاليًا عندما انطلق الإنذار بوجود قنبلة بعد ظهر اليوم، عقب انتهاء الجلسة الأولمبية الأولى لهذا اليوم في الساعة الواحدة ظهرًا.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة المسائية الثانية في تمام الساعة 5:40 مساءً، حيث سيتوجه المئات من عشاق الرياضة إلى الملعب مرة أخرى، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة فتح محطة القطار المتضررة بحلول ذلك الوقت.