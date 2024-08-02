إعلام إسرائيلي: تايلاند أوقفت موقتا إرسال عمال إلى إسرائيل وشركة طيران يوناينة ألغت رحلاتها لتل أبيب

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنّ "سلطات تايلاند أوقفت موقتا إرسال آلاف العمال إلى إسرائيل خشية هجوم متعدد الجبهات".

هذا، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "شركة الطيران اليونانية إيجيان تلغي كل رحلاتها من إسرائيل".

ويأتي ذلك بعد اغتيال إسرائيل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، وجّه قائد الحرس الثوري حسين سلامي رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، حيث أشار إلى أنّ "على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب انتقام المقاومة".

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إلى "الاستعداد للذهاب إلى حد قتل من يعتدي على مواطنينا".