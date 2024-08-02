"رويترز": سلطات بولندا حذرت مواطنيها من السفر إلى لبنان وإسرائيل وإيران

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "سلطات بولندا حذّرت مواطنيها من السفر إلى لبنان وإسرائيل وإيران".

ويأتي ذلك بعد اغتيال إسرائيل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، وجّه قائد الحرس الثوري حسين سلامي رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، حيث أشار إلى أنّ "على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب انتقام المقاومة".

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إلى "الاستعداد للذهاب إلى حد قتل من يعتدي على مواطنينا".