أشار رئيس جمعية الاباء المرسلين اللبنانيين الأباتي مارون مبارك، إلى "أننا نسمي البطريرك اسطفان الدويهي بطريرك النعمة". ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّه "حين عاد من روما أكملت النعمة طريقها وزادت أكثر حين أصبح أسقفًا يدافع عن الإيمان"، مشيرًا إلى أنّ "صنع التاريخ من هذه النعمة"، موضحًا أنّ البطريرك الدويهي كان متجذرًا بالأرض.

كانت هذه تفاصيل خبر الأباتي مارون مبارك: البطريرك الدويهي كان متجذرًا بالأرض ونحن نسمّيه بطريرك النعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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