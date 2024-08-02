الأب بطرس عازار: رأينا في البطريرك اسطفان الدويهي مثالًا لنا في العمل الرسالي

أوضح النائب العام في الرهبانية الانطونية المارونية الأب بطرس عازار، "أننا رأينا في البطريرك اسطفان الدويهي مثالًا لنا في العمل الرسالي".
وشدد، في حديث عبر قناة الـ"إم تي في"، على الانفتاح على جميع الطوائف في لبنان.
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