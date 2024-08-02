أشار النائب نعمة أفرام، في حديث عبر الـ"mtv"، الى أن "علامة تطويب البطريرك إسطفان الدويهي أتت والمنطقة تغلي ونحن على شفير حرب وهذا أكبر علامة تبرهن لنا أن البطريرك سينتشل لبنان من الآتون الآتي".
ولفت افرام، الى أن "الدويهي كان يريد لنا ان نعيش قرن التنوير، ذلك قرر ان يكون لبنان لديه علامة فارقة تميزه وهي العلم"، مشدداً على "على دور المؤسسات الكنسية التي عمل عليها البطريرك الدويهي في فكرته"، معتبراً أننا "فشلنا فيها اليوم في لبنان لأننا لم نقم بتأسيس هذه المؤسسات".
وأضاف "انا اليوم كلي رجاء وقوة ولست خائفاً لأننا في منتصف الآتون، لكن اليوم يوم العمل والإيمان للخروج من الأزمات".
كانت هذه تفاصيل خبر أفرام: علامة تطويب البطريرك الدويهي بهذا الوقت تحديداً دليل لنا أنه سينتشل لبنان من الآتون الآتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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