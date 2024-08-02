الأباتي محفوظ: البطريرك الدويهي كان في خلفيته البعد الروحي والرسائلي ونجح بتأسيس الرهبانيات

أشار رئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، الى أن "مرة جديدة الرب أعطانا علامة تطويب للكنيسة المارونية وأعطى الكنيسة انطلاقة جديدة من خلال البطريرك إسطفان الدويهي وهذا ما شكل نموذجية له كشخص".

ورأى محفوظ، في حديث لـ"mtv"، الى أن "هذا الحدث أتانا من روح القدس الذي أراد ان يبدأ تأسيس الرهبانيات من خلال الدويهي"، مشدداً على أهمية "وجود هذه الرهيانيات في الكنائس".

وأوضح أن "البطريرك الدويهي كان في خلفيته البعد الروحي والرسائلي حيث برهن أنه نجح في الرهبانيات التي أسسها"، مضيفاً "أنا اليوم كلي تفاؤل بأننا سنذهب الى الأفضل مهما اشتدت العواصف لأن يسوع موجود معنا دائماً لذلك لا يجب أن نستسلم للخوف".

وتابع "يجب تحصين نفسنا بالقداسة من جهة والمؤسسات من جهة".