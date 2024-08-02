الأباتي رزق: البطريرك الدويهي كان إنسانًا محاورًا

أشار الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق، إلى أنّ "تأسيس الرهبانيات في زمن البطريرك اسطفان الدويهي هي نعمة من الله".
ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أن "البطريرك الدويهي كان يقول لنا بأنه بإمكاننا جعل بلدنا منارة لكل العالم"، موضحًا أنّ "البطريرك الدويهي كان إنسانًا محاورًا، ونرى أنه شخص يأخذ القرار من خلال الحوار.
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