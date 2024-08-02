رأى النائب فريد هيكل الخازن، أنّ "الفكرة اللبنانية بدأت مع البطريرك اسطفان الدويهي"، موضحًا أنها تشمل الحريات والتعايش مع الآخر والعلم.
ولفت، في حديث عبر قناة الـ"إم تي في" بمناسبة تطويب البطريرك الدويهي، إلى أنّ "مشكلة اللبنانيين أن الشرخ الحاصل في البلد يعطّل الحوار، والبلد لا يمكن أن يعيش دون الحوار والحفاظ على الميثاقية"، مشيرًا إلى أنّ "كل شخص يريد أن يقرا الكتاب بالطّريقة التي يفهمها، ولهذا السبب وصل لبنان إلى ما وصل إليه".
وقال الخازن: "اللبنانيون وخصوصًا الموارنة لا يتخلّون عن هذا البلد، وهناك نعمة إلهية تحميه نتيجة وجود القديسين ومنهم البطريرك الدويهي".
كانت هذه تفاصيل خبر فريد الخازن: "الفكرة اللبنانية" بدأت مع البطريرك الدويهي والشرخ الخاصل في لبنان يعطّل الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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