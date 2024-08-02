الكتيبة الفرنسية في "اليونيفل" قدمت معدات ومستلزمات لإخماد الحرائق الى بلدة بني حيان

قدّمت الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن إطار "اليونيفل" هبة الى بلدة بني حيان عبارة عن معدات ومستلزمات لإخماد الحرائق وإنقاذ الأرواح، بحضور رئيس البلدية يحيى جابر، ممثل مفوضية جبل عامل في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي ضباط الكتيبة الفرنسية -وحدة المشاريع، رئيس النادي الثقافي الاجتماعي للبلدة ديب جابر وفعاليات اجتماعية.

ولفت جابر، الى أنه "ليس غريباً على قوات اليونيفل تقديم المساعدات إلى أبناء المجتمع المحلّي وليس غريباً على القوة الفرنسية في كل مراحل عملها مؤازرة بلديتنا وبلدتنا في الكثير من المشاريع والنشاطات".

وأضاف "نقول لأهلنا الأعزاء في بلدتنا الحبيبة بني حيان، نعلم كم تستعر في قلوبكم جمرات الشوق لربوع البلدة التي حالت الظروف الأمنية من الاستقرار فيها ، ومَن بقي صامداً يتحدّى الغطرسة والهواجس المحتملة، وكما كنّا جنباً إلى جنب في أيام الإستقرار فإننا معكم وأمامكم وبخدمتكم في هذه الظروف الصعبة قلوبنا قبل هواتفنا وبيوتنا ومكاتبنا مفتوحة لكم في أي وقت لتلبية حاجاتكم وفق الإمكانيات المتوفّرة".