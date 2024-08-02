القوات الإسرائيلية اعتقلت خطيب المسجد الأقصى بعد نعيه هنية

اعتقلت قوات الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه إسماعيل هنية.
وتظهر مقاطع فيديو متداولة الشرطة الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي يحيطون بالشيخ أمام منزله في حي الصوانة بالقدس، بينما يتكئ على عصاه متوجها إلى مركبة الشرطة.
من جهته، أوضح محامي الشيخ عكرمةK حمزة قطينة، في تصريح لـ"الجزيرة" أن "الشيخ اعتقل بعد محاصرة منزله في حي الصوانة بالقدس من قبل قوات الاحتلال"، مضيفا أن اعتقاله جاء "خلال جلسة مناقشة قرار سحب إقامته".
وقال قطينة إن الشيخ "عكرمة نقل إلى الغرفة رقم 4 في مركز تحقيق المسكوبية المخصصة للتحقيق مع المقدسيين".
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