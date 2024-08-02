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بعد نعيه هنية.. الاحتلال يعتقل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى

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الشارقة - اميمة ياسر - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى من منزله بالقدس بعد نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية.

كانت صحيفة معاريف ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا مع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بشبهة التحريض، عقب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وأبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي مستشارة الحكومة القضائية نيته سحب إقامة خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن الشرطة الإسرائيلية أوعزت بطلب بفتح تحقيق ضد الشيخ عكرمة صبري بعد أن نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أثناء خطبة الجمعة في المسجد الأقصى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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