حماس تدين اعتقال الاحتلال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - ادانت حركة حماس، اعتقال سلطات الاحتلال للشيخ عكرمة صبري، ووصفته بالاعتداء السافراً على المسجد الأقصى.

وقالت حماس في بيان لها: ندين بشدّة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على اعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك، فضيلة الشيخ عكرمة صبري بعد إلقائه خطبة الجمعة ونعيّه المجاهد الشهيد إسماعيل هنية من على منبر الأقصى.

واضافت: إن اعتقال الشيخ عكرمة والتحقيق معه اعتداءٌ مباشر على علمائنا ومرجعياتنا الدينية، بهدف تغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة والمدافعة عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى.

وحملت حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ عكرمة وما يمكن أن يتعرض له من أذى بدني أو معنوي.

وطالبت بالإفراج الفوري عن الشيخ، وبتحرك عربي وإسلامي فاعل لإدانة اعتقاله ولوقف التدخل الصهيوني السافر في شؤون الأقصى، وحماية أئمته وخطبائه من انتهاكات الاحتلال النازي.

