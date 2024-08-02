شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مدينة العلمين أصبحت رمزا للتنمية والتكامل فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، جولات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة وتفقده أنشطة مهرجان العلمين الجديدة الرياضية والثقافية والفنية، وعقده مؤتمر صحفي مع الإعلاميين لتعزيز الشفافية والوضوح بإنجازات الدولة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن حرص الدكتور مصطفى مدبولى على حضور إحدى فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية دليل واضح على نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه سواء على جانب التنمية أو جذب السياحة ولفت أنظار العالم إلى مصر من خلال مدينة العلمين الجديدة والذى يعتبر الحدث الأبرز في مهرجانات الشرق الأوسط حاليا.

وأضاف "سلامة" أن مدينة العلمين أصبحت رمزا للتنمية والتكامل في مختلف المجالات فهو ليس مجرد حدث ترفيهي فحسب بل هو مظلة تنموية واقتصادية شاملة تستهدف دعم مختلف الفئات.

وكان قد قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس الأربعاء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.