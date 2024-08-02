إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق 10صواريخ من غزة على بلدات جنوبي إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "رصد إطلاق 10صواريخ من غزة على بلدات جنوبي إسرائيل". وزعم الجيش الإسرائيلي، أنّ "الصواريخ الـ10 التي استهدفت غلاف غزة أطلقت من جنوبي القطاع واعترضنا عددا منها".

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