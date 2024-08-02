كامالا هاريس تحصل على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس أميركا

نقلت وكالة رويترز عن رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إعلان أنّ نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحصل على ترشيح الحزب لمنصب الرئيس". وقالت هاريس: "يشرفني أن أكون مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة".

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