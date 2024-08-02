معوّض: تطويب البطريرك الدويهي محطة لتذكيرنا بتاريخنا في لحظة تتم فيها محاولة اغتيال الفكرة اللبنانية

أشار النائب ميشال معوّض، إلى أنّ "تطويب البطريرك اسطفان الدويهي يشكّل محطة لتذكيرنا بتاريخنا في لحظة تتم فيها محاولة اغتيال الفكرة اللبنانية". كلام معوّض جاء خلال تصريح لقناة الـ"إم تي في" من ساحة الصرح البطريركي في بكركي بمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك اسطفان الدويهي.

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