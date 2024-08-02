رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، من ساحة الصرح البطريركي في بكركي بمناسبة الإحتفال بتطويب البطريرك أسطفان الدويهي، أن "أهم شيء في هذا الحدث اليوم هو توقيته الدقيق ورسالة الى لبنان واللبنانيين كي لا يفقدوا الأمل لأن البطريرك الدويهي فعل الكثير للبنان وكتب تاريخ الموارنة".
ولفت المطاري، الى أن "البطريرك الدويهي جمع الارث الماروني، لذلك نأمل أن يكون ملهماً للسياسيين في لبنان كي يضعوا الخلافات جانباً".
كانت هذه تفاصيل خبر المكاري من بكركي: نأمل أن يكون البطريرك الدويهي ملهماً للسياسيين في لبنان كي يضعوا الخلافات جانباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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