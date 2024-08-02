المكاري من بكركي: نأمل أن يكون البطريرك الدويهي ملهماً للسياسيين في لبنان كي يضعوا الخلافات جانباً

رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، من ساحة الصرح البطريركي في بكركي بمناسبة الإحتفال بتطويب البطريرك أسطفان الدويهي، أن "أهم شيء في هذا الحدث اليوم هو توقيته الدقيق ورسالة الى لبنان واللبنانيين كي لا يفقدوا الأمل لأن البطريرك الدويهي فعل الكثير للبنان وكتب تاريخ الموارنة".

ولفت المطاري، الى أن "البطريرك الدويهي جمع الارث الماروني، لذلك نأمل أن يكون ملهماً للسياسيين في لبنان كي يضعوا الخلافات جانباً".