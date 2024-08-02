أشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، من ساحة الصرح البطريركي في بكركي بمناسبة الإحتفال بتطويب البطريرك أسطفان الدويهي، الى أن "هذا الحدث المجيد توقيته لم يأتِ من مجهول بل من الرب، لذلك نتمنى ان يترك لنا تطويبه توحيداً لكل الطوائف والمذاهب لنقول ان لبنان أرض القداسة".
ولفت نصار، الى أننا "نحن كقطاع سياحي نقول ان السياحة الدينية امر مهم في لبنان، وهناك مشاريع تتحضر لنواكب هذا الحدث".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار من بكركي: نتمنى ان يترك لنا تطويب البطريرك الدويهي توحيداً لكل الطوائف والمذاهب في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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