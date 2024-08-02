أشار النائب طوني فرنجية، إلى أنّ "المسيحيين جميعهم يجتمعون اليوم ولبنان يحتاج إلى رئيس وإصلاحات وتفاهمات تليق بأبناء هذا البلد".
وكلام فرنجية جاء خلال تصريح لقناة الـ"إم تي في" من ساحة الصرح البطريركي في بكركي بمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك اسطفان الدويهي.
كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية بمناسبة تطويب البطريرك الدويهي: المسيحيون جميعهم يجتمعون اليوم ولبنان يحتاج إلى رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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