طوني فرنجية بمناسبة تطويب البطريرك الدويهي: المسيحيون جميعهم يجتمعون اليوم ولبنان يحتاج إلى رئيس

أشار النائب طوني فرنجية، إلى أنّ "المسيحيين جميعهم يجتمعون اليوم ولبنان يحتاج إلى رئيس وإصلاحات وتفاهمات تليق بأبناء هذا البلد".

وكلام فرنجية جاء خلال تصريح لقناة الـ"إم تي في" من ساحة الصرح البطريركي في بكركي بمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك اسطفان الدويهي.