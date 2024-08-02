فرنجية من بكركي: أتنحّى عن ترشيحي للرئاسة "إذا كان في حدا مرشح بيعبي الكرسي"

أشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، إلى أنّ "البطريرك الدويهي أب الكنيسة المارونية، ونحن كمسيحيين مجتمعون دينيًا خلف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ولكن مختلفون سياسيًا وهذا تنوع".

ولفت، في تصريح لقناة الـ"إم تي في" من بكركي، إلى "أنني أتنحّى عن ترشيحي للرئاسة "إذا كان في حدا مرشح بيعبي الكرسي".