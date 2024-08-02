بدء الاحتفال بإعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في بكركي

بدأ الاحتفال بإعلان تطويب البطريرك اسطفان الدويهي في بكركي. ويأتي الاحتفال برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية والروحية وحشد من المؤمنين توافدوا من كل لبنان.

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