أجراس الكنائس تُقرع في مختلف المناطق اللبنانية تزامنًا مع الاحتفال بتطويب البطريرك الدويهي

تُقرع أجراس الكنائس في مختلف المناطق اللبنانية، تزامنًا مع الاحتفال بتطويب البطريرك اسطفان الدويهي في الصرح البطريركي في بكركي. هذا، وقرعت أجراس رعية بقاعكفرا فرحًا في المناسبة. ويأتي الاحتفال برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية والروحية وحشد من المؤمنين توافدوا من كل لبنان.

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