علّق المحامي انطوان نصرالله على قرار فصل النائب الان عون من "التيار الوطني الحر"، بالقول: "لي صخرةٌ عُلِّقَت بِالنَّجم أَسكُنُها طارَت بِها الكُتُبُ قالَتْ تلكَ لُبنانُ".

كانت هذه تفاصيل خبر انطوان نصرالله عن فصل الان عون من "الوطني الحر": لي صخرةٌ عُلِّقَت بِالنَّجم أَسكُنُها طارَت بِها الكُتُبُ قالَتْ تلكَ لُبنانُ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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