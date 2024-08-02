أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من بكركي، إلى أنّ "المجد يكون بجمع اللبنانيين وهذه مناسبة وطنية قبل كل شيء "وبتمنى انو الله يحمي هالوطن ببركة المؤمنين".

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي من بكركي: المجد يكون بجمع اللبنانيين ومناسبة تطويب البطريرك الدويهي وطنية قبل كل شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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