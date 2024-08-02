الشرطة الفرنسية تعثر على قنبلة في محيط ستاد باريس

الشارقة - اميمة ياسر -

أطلقت الأجهزة الأمنية الفرنسية إنذارا بوجود قنبلة في العاصمة باريس بعد أن عثرت الشرطة على جسم مشبوه في منطقة قريبة من إحدى منشآت الألعاب الأولمبية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد جرى تطويق المنطقة المحيطة بمحطة قطار بورت دو باريس في سان دوني، بينما ينتظر رجال الشرطة وصول فرقة متخصصة في المتفجرات.

وأفادت صحيفة "بيلد" بأنه تم إغلاق المحطة الواقعة بالقرب من ستاد فرنسا، حيث تم استضافة الألعاب الأولمبية، وسط التهديد.

وأشارت "ديلي ميل" إلي أن العديد من الأحداث المقرر عقدها اليوم تقام الآن على الساحة الوطنية للبلاد في شمال باريس.

ووفقا لما وردته وسائل الإعلام، فقد كان الملعب خاليًا عندما انطلق الإنذار بوجود قنبلة بعد ظهر اليوم، عقب انتهاء الجلسة الأولمبية الأولى لهذا اليوم في الساعة الواحدة ظهرًا.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة المسائية الثانية في تمام الساعة 5:40 مساءً، حيث سيتوجه المئات من عشاق الرياضة إلى الملعب مرة أخرى، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة فتح محطة القطار المتضررة بحلول ذلك الوقت.