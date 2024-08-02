شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية.. هاريس تواصل التقدم أمام ترامب رغم هجومه المتكرر والان نبدء بالتفاصيل

تقدم هاريس

هجوم متبادل

الدمام - شريف احمد - انقلاب في موقف الديمقراطيين من استطلاعات الرأي والذيوع الشعبي في الداخل الأمريكي، تؤكده وتقوده المرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، بتقدمها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.ويبدو أن حظ ترامب الذي تفوق على بايدن قبل انسحابه من السباق الانتخابي في استطلاعات الرأي خاصة بعد المناظرة الأولى بينهما، لم يحالفه أمام خليفة الرئيس الأمريكي الحالي.تكتسب نائبة الرئيس كامالا هاريس تقدماً في مواجهة دونالد ترامب، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة استطلاعات رأي محافظة، بحسب ما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية.وتشير مؤسسة راسموسن ريبورتس، وهي مؤسسة استطلاع رأي يُنظر إليها على أنها تميل نحو المرشحين الجمهوريين ، إلى أن هاريس فازت بأصوات عدد أكبر من الناخبين.وأظهر الاستطلاع الذي أجري بين 2163 ناخبًا محتملًا في الفترة من 24 إلى 25 يوليو ومن 28 إلى 29 يوليو، أن ترامب يتقدم على هاريس بخمس نقاط (49 في المائة مقابل 44 في المائة) في سباق ثنائي الاتجاه.ولكن عندما تم تضمين مرشحين آخرين، مثل روبرت إف كينيدي جونيور المستقل ، كان تقدم ترامب نقطة واحدة فقط (46 في المائة مقابل 45 في المائة).وعلى الرغم من احتفاظ ترامب بتقدمه، فإن الاستطلاع يشير إلى تحسن بالنسبة لهاريس مقارنة بالاستطلاع الأخير الذي أجرته المؤسسة في وقت سابق من يوليو.نهاية يوليو الماضي شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا شديدًا على نائب الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الأوفر حظًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وتعهد بهزيمة هاريس في الانتخابات، قائلًا إنه لن يسمح لها بأن تصبح رئيسة لتدمير البلاد.وقال ترامب إن هاريس تشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية، وأنها ستدمر أمة بأكملها، وستزيد الضرائب، وأضاف أن سجل هاريس كنائبة للرئيس مروع، واتهمها بأنها "يسارية متطرفة ستدمر بلادنا".أما كامالا هاريس، فوصفت ترامب، بالمحتال في أول تجمع انتخابي لها كمرشحة للرئاسة في انتخابات 2024.وقالت هاريس في التجمع الذي أقيم في ميلووكي، بعد يومين فقط من إعلان الرئيس جو بايدن إنهاء حملته لإعادة انتخابه وتأييده لنائبته لخلافته: "سأقضي الأسابيع المقبلة في توحيد حزبنا حتى نكون جاهزين للفوز في نوفمبر".وأضافت: "المحتالون الذين خدعوا المستهلكين، الغشاشون الذين خرقوا القوانين لمصلحتهم الخاصة، لذا اسمعوا مني عندما أقول، أنا أعرف نوع دونالد ترامب".