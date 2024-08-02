شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطيين جراء هجوم على موكب للقضاة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

هجوم في باكستان

الدمام - شريف احمد - لقي اثنان من رجال الشرطة مصرعهما وأصيب شخصان من المارة جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم على موكب للقضاة في منطقة "ديرة إسماعيل خان" شمال غرب باكستان.وأفادت الشرطة المحلية في المنطقة في بيان، أن مسلحين أطلقوا وابلاً من النار على موكب لقضاة كانوا متجهين إلى مقر المحاكم في مدينة "ديرة إسماعيل خان"، ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة ضمن الفريق الأمني المكلف بحماية الموكب، وإصابة شخصين من المارة تم نقلهما إلى المستشفى.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع، وقامت بعملية تمشيط للبحث عن المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.