غرفة نوم هنية.. تفاصيل اغتياله على يد الموساد في طهران ( صور )

ياسر رشاد - القاهرة - اغتال الاحتلال ‎الإسرائيلي اسماعیل هنیة بصاروخين من طراز Spike NLOS انطلقوا من على بعد 1.5كم من على قمة الجبل الواقع شمال مقر إقامته في طهران، وفرق الارتفاع1200متر.

الصاروخان شديدة الدقة يستطيع شخص واحد ان يحملهما مع المنصة.

اخترقت الصواريخ الشبابيك في غرفة نومه ونوم مرافقه وتحوي شفرات تقطع الهدف.

العملية تمت من قبل الموساد .

كل غرفة نوم في الوحدة السكنية العليا في الزاوية الشمالية الغربية للمبنى مكونة من طابقين وتحوي درج داخلي تم ضربها بصاروخ أدى إلى مقتل هنية ومرافقه .